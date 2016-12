Dinamo Dresda, Erdmann: "Immobile sa farsi rispettare in campo"

16:06 - Nonostante la campagna in Bundesliga non sia stata totalmente esaltante, Ciro Immobile qualche estimatore nel calcio tedesco l'ha trovato. E' Dennis Erdmann, difensore della Dinamo Dresda ultimo avversario di coppa a cui l'ex Torino ha segnato una doppietta. "Per avere un vantaggio su di lui lo provocavo, insultavo. Lui ha incassato benissimo, fatto due gol e sbandierato quanto guadagna. Altri si sarebbero innervositi, lui ha il mio rispetto".

La punta si è guadagnata sul campo il rispetto di un avversario spigoloso, colui che ha messo fuori causa dal match Marco Reus con un intervento duro dimostrando sul campo di saperci fare, ma anche a parole. Dopo una partita passata a subire le provocazioni di Erdmann il napoletano ha risposto sbandierandogli il suo successo economico. Un gesto audace che però è piaciuto a un uomo di campo come Erdmann: "Quando fai bene contro un avversario forte come Immobile - ha dichiarato il difensore della Dinamo - è normale fargli commenti cattivi per farlo innervosire. Lui ha incassato benissimo e dopo ha pure segnato due gol. Altri attaccanti avrebbero perso la testa, lui ha guadagnato il mio rispetto. Io lo insultavo, gli dicevo che era scarso e lui mi ha detto quanto guadagnava in milioni di euro. Non sapevo più cosa rispondergli".