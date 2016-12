Dinamo Bucarest, Adrian Mutu è il nuovo direttore generale

Adrian Mutu comincia una nuova vita. Dopo aver giocato e vinto sui campi di tutta Europa, l'attaccante romeno riparte come dirigente. La Dinamo Bucarest, club in cui ha giocato dal 1998 al 2000, lo ha presentato ufficialmente come nuovo direttore generale. E Mutu non nasconde l’entusiasmo: "E’ un onore debuttare con un ruolo così importante in una squadra come la Dinamo. Spero di ripagare la fiducia che mi è stata data".