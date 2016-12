Dilettanti: morto il portiere del Cerveteri investito lunedì

Non ce l'ha fatta Daniele Bruni, 28enne portiere del Cerveteri (Promozione), investito lunedì nei pressi dello stadio cittadino "Galli" da un 56enne cittadino di origine romena, che guidava un furgoncino carico di legna in stato di ebbrezza. Trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, Bruni è stato operato alla testa e all'addome, ma è morto stamattina per le gravi lesioni riportate nell'impatto.