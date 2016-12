Digne come Totti: sfottò in campo agli juventini

I tifosi della Roma hanno un nuovo idolo. Seguendo le orme del capitano, contro la Juve domenica all'Olimpico Digne ha conquistato il cuore degli ultrà giallorossi. Non tanto per la prestazione (comunque buona), quanto più per lo sfottò rivolto a Buffon & Co. dopo il gol del 2-0. Un bacio ironico e l'invito a guardare il tabellone non sono passati inosservati in campo e le telecamere hanno immortalato tutto. Esattamente come accadde nel 2004 quando Totti zittì Tudor mimandogli il 4-0. Roma-Juve, corsi e ricorsi.