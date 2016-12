Diego Maradona fa pace con Rocio Oliva: una serenata in diretta tv 

15:12 - Due settimane fa le botte divenute virali grazie ad un video finito in Rete. Ieri la serenata, per riconquistarla. Diego Maradona -a Dubai con la compagna Rocio Oliva- si è improvvisato cantante e in diretta tv ha cantato per la fidanzata. Alla fine della performanche Rocio si è sciolta in un bacio per il Maradona canterino. Tutto perdonato fra i due? Rimangono comunque le immagini di un Pibe de Oro che malmena la ragazza perché usava troppo il cellulare.

Maradona era volato negli Emirati Arabi per promuovere una bevanda su una tv nazionale. E mentre partecipava alla trasmissione il Pibe de Oro ha chiesto il microfono e si è lanciato in una -corta e improvvisata- serenata per la fidanzata Rocio Oliva che aveva malmenato solo poche settimane fa.

La storia tra i due ha vissuto diversi alti e bassi: in maggio Maradona e Rocio avrebbero avuto un duro diverbio mentre erano su un aeroplano, mentre a luglio Oliva è stata arrestata in Brasile dopo una denuncia di Diego: la sua fidanzata gli avrebbe sottratto gioielli del valore di 250 mila dollari.