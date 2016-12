Dichiara nove anni in meno, Yusupha Yaffa a processo

E' iniziato a Cuneo il processo a Yusupha Yaffa, baby talento con un passato nelle giovanili di Inter, Bologna, Milan ed Eintracht Francoforte. Il calciatore è accusato insieme al padre di falso ideologico. Per l'anagrafe italiana, che ha registrato le sue dichiarazioni, ha 19 anni, ma per i carabinieri che l'hanno denunciato ne avrebbe invece ben nove in più. Una storia simile a quella di Eriberto-Luciano, che per due anni giocò in Italia sotto mentite spoglie.