Di Vaio dice basta: si ritira a 38 anni 

16:18 - A 38 anni, dopo 20 di professionismo, Marco Di Vaio ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Uno degli attaccanti più profilici della Serie A ha detto basta e lo ha annunciato tramite il sito dei Montreal Impact, suo ultimo club: "Sono felice di poter annunciare il ritiro dall’attività agonistica dopo oltre 20 anni di carriera. Sono orgoglioso di quanto fatto in questi anni come professionista, e sono felicissimo di aver giocato ad alti livelli".

Lo stop arriverà a fine della stagione della Mls e il bomber ha a disposizione ancora due partite per aggiornare le sue statistiche già ottime: l'addio al calcio è datato per il 25 ottobre contro i DC United di Erick Thohir. Una carriera lunga, ricca di soddisfazioni e piena di avventure. Dagli inizi con la Lazio al Montreal passando anche per Parma, Juventus, Valencia, Monaco, Genoa e Bologna per un totale di 275 gol.