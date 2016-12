Di Vaio, addio al calcio con gol e standing ovation 

17:26 - Show per Marco Di Vaio nell'ultima partita della sua carriera. L'attaccante ha giocato e segnato con il Montreal Impact e tutti i tifosi canadesi lo hanno applaudito. Il bomber romano a 38 anni chiude così, dopo 259 gol, la sua vita sul campo ed è pronto a tornare a Bologna per iniziare la nuova avventura da dirigente della squadra appena acquistata da Tacopina. "Chiudere col calcio giocato è un po' triste, ma sono anche contento per quest'ultima partita", il commento di Di Vaio.