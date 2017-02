Di Napoli a 4-4-2: "Sarri può fare l'impresa a Madrid"

In diretta a “4-4-2”, il programma trasmesso in live streaming sul sito www.sportmediaset.it è intervenuto l’ex attaccante di Napoli e Messina Arturo Di Napoli, parlando della grande sfida di Champions che gli azzurri di Sarri dovranno affrontare in casa del Real Madrid: “Sarà una partita di prestigio contro una squadra blasonata che ha dei giocatori stratosferici. Un po’ di emozione ci sarà sicuramente ma il Napoli non ha niente da perdere. La squadra di Sarri ha trovato quella quadratura che gli permetterà di giocarsela anche al Bernabeu".



La chiave potrebbero essere le ripartenze per i velocissimi attaccanti azzurri: "Il Real è una squadra che gioca e che lascia spazi e il Napoli, che ha un gioco tra i più belli d’Europa, potrà approfittarne. La qualificazione del Real non è così scontata. Il dna di Sarri è quello di aggredire altissimi gli avversari e credo che il Napoli dovrà ragionare nei 90 minuti senza pensare al ritorno. Poi è chiaro che sarà una gara diversa rispetto alle sfide di Serie A ma io penso che il Real conceda delle occasioni se pressato alto".



Zidane ha recuperato Bale, ma il gallese non dovrebbe essere della partita: E’ chiaro che il Real perde molto senza di lui ma al di là di questo gli spagnoli temono il Napoli perché sanno che gioca il miglior calcio europeo. Poi ci saranno 10mila tifosi azzurri, è un evento storico per la squadra, ma oltre ai presenti il Napoli ha una città intera a supporto. Zielinski o Allan in mezzo? Zielinski è fondamentale per la squadra, ha grande dinamismo e una grande qualità. Se si vuole provare a passare il turno bisognerà fare gol. Se ti difendi a Madrid vieni sconfitto, per questo credo che il Napoli andrà lì per giocarsi tutte le sue carte per tentare l’impresa. Il tridente d'attacco, con l'agilità dei singoli, potrà far soffrire la difesa del Real che è molto statica e fisica”.