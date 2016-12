Di Maria al veleno: "Il Real senza di me non ha più vinto nulla"

E' passato più di un anno dal trasferimento di Angel Di Maria dal Real Madrid al Psg, ma evidentemente l'argentino non ha ancora digerito il trattamento riservatogli dalle Merengues e in un'intervista a Bein Sport non perde l'occasione per pungere la sua ex squadra: "Pensavo mi trattassero meglio. Dopo la vittoria della Champions sognavo di rimanere a Madrid per tanti anni, ma meglio così. Senza di me non hanno più vinto".