Di Francesco, sms al Milan: "Bacca il mio 9 ideale"

Eusebio Di Francesco potrebbe essere il sostituto di Sinisa Mihajlovic , condannato a vincere la Coppa Italia per restare sulla panchina del Milan . Intanto l'allenatore del Sassuolo sembra aver mandato un messaggio forte e chiaro alla dirigenza rossonera: "Il mio 9 ideale? Zaza, Dzeko e Bacca. Il colombiano attacca sempre la porta e non va mai in giro per il campo. Lui e Berardi possono fare i titolari ovunque".

Il tecnico neroverde, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha però frenato sul suo trasferimento a Milanello a giugno: "Ora non dite che vado al Milan: mi hanno accostato anche alla Nazionale, fa piacere ma restano chiacchiere...".



Di Francesco ha le idee chiare sul suo gioco: "Se subentrassi a stagione in corso mi adatterei. Però se una squadra mi sceglie sa che cosa mi piace, quindi dovrà sposare il mio modo di giocare. Il 4-3-3 ha un solo problema: fai fatica ad andare a marcare il play avversario. Per il resto, è spettacolare. Io in allenamento non lavoro mai su un secondo sistema di gioco".



Berardi è pronto a seguirlo: "E' che Domenico mi vuole bene, non si vuole staccare. Ha un grande talento però a volte mi fa un po' arrabbiare. Sembra uno dei miei figli...". E, infine, una stoccata a Balotelli: "Io voglio prima di tutto giocatori predisposti a sacrificio e lavoro di squadra. Se non lavorano tutti insieme, si fa fatica".