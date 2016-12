Di Francesco: "Milan? Io vado dove non c'è confusione"

Dopo le parole rilasciate ieri da Silvio Berlusconi a proposito dei rumors di mercato che indicano Di Francesco come candidato per la panchina del Milan, il tecnico del Sassuolo ha così replicato in conferenza stampa: "Le chiacchiere stanno a zero. Il mio profilo è il Sassuolo, io cerco di andare dove non c'è confusione e credo che il Sassuolo da questo punto di vista, in Italia, sia tra le prime. Questa è la mia risposta".