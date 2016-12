Di Biagio: "Credo ancora in un calcio pulito"

Ancora Di Biagio: "Fa male perché i ragazzi erano concentrati sulla gara. Non possiamo farci niente non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. La prima o l'ultima non importa, su tre partite sono tutte decisive. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sull'1-0 per il Portogallo ho pensato un po' tutto, ero felice ed ero convinto che avevo ragione che si sarebbe giocata fino in fondo quella partita, non posso commentare perché non ho visto le immagini. Poi c'è stata tanta disperazione da parte di tutti i ragazzi perché una cosa così non capita tutti i giorni. Sul mio futuro non credo sia il momento di parlare, so cosa pensano di me Conte e la Federazione. Nei prossimi giorni valuteremo con calma. C'è sempre da fare meglio ed io sono il maggiore responsabile". Lacrime per il portiere Bardi.