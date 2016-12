Designazioni arbitrali: Juventus-Lazio a Mazzoleni

Sarà Mazzoleni l'arbitro di Juventus-Lazio, con i bianconeri che cercheranno di mantenere l'imbattibilità. Invece, Gervasoni è stato designato per la gara di domani tra Napoli e Bologna (ore 20.45), anticipo della giornata numero 34. Roma-Torino per Calvarese e Genoa-Inter per Irrati. Guida è stato designato per Milan-Carpi, che sarà disputata giovedì 21 a San Siro. Mariani dirigererà Sassuolo-Sampdoria.