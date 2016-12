Designazioni arbitrali: a Doveri Milan-Fiorentina; a Rizzoli Atalanta-Inter

Sarà Doveri ad arbitrare il posticipo di domenica sera, ore 20.45, Milan-Fiorentina. Atalanta-Inter (sabato, ore 15) andrà a Rizzoli, mentre c'è Giacomelli in Napoli-Sassuolo e Massa in Roma-Verona. Rocchi è stato designato per Udinese-Juventus, Di Bello per Bologna-Lazio, Mariani per Carpi-Sampdoria, Abisso per Chievo-Empoli, Celi in Genoa-Palermo e Irrati per Torino-Frosinone.