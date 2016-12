Deschamps: "Pogba non vincerà il Pallone d'oro"

Paul Pogba non vincerà mai il Pallone d'oro. Parola di Didier Deschamps, che nel corso di un'intervista a Rmc azzera le possibilità del centrocampista di conquistare un giorno l'ambito premio. "I Palloni d'oro sono riservati agli attaccanti o numeri 10, salvo rare eccezioni - dice il c.t. francese -. Sono i giocatori che fanno gol. Paul segna e segnerà, ma non segnerà tre gol ogni partita. Non è il suo mestiere. Lui è un centrocampista...".