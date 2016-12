Derlis Gonzalez eroe del Paraguay, ma lo zio non regge l'emozione e muore d'infarto

Due rigori per eliminare il Brasile e fare la storia del Paraguay. Momenti di felicità assoluta per Derlis Gonzalez che poi si sono trasformati in un vero e proprio dramma familiare. Lo zio dell'attaccante del Basilea non ha retto l'emozione ed è deceduto pochi minuti dopo la fine del match causa infarto. Un colpo al cuore per il bomber che ha dato la notizia su Twitter: "Perché zio? Non posso crederci".