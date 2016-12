Derby, la Roma fa festa al Tre Fontane

Atteso è arrivato il bagno di folla per i giocatori della Roma dopo il derby vinto 2-0. Almeno tremila tifosi hanno affollato le tribune dello storico impianto Tre Fontane . Spalti gremiti, ma gruppi organizzati assenti per lutto. E' scomparso infatti un tifoso della Curva Sud . Unico assente Antonio Rüdiger , che partecipa a un'altra festa il matrimonio del fratello. Tanti i cori per la squadra e contro Senad Lulic nella bufera per le offese razziste proprio al difensore tedesco.

Oltre ai cori, sfondo Lulic, i calzini appesi alle reti di recinzione, tanto per restare nel tema: uno con la scritta Lulci, gli altri Strootman e Nainggolan. Durante la partitella 9 contro 9 in evidenza Stephan El Shaarawy, sulla via del completo recupero in vista della sfida di lunedì contro il Milan, e Francesco Totti in rete dal dischetto. Domani per la squadra una giornata di riposo prima di partire per la Romania dove la squadra affronterà l'Astra Giurgiu nell'ultima gara del girone di Europa League.