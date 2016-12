Derby in famiglia per Bonucci

Il bello del calcio in uno scatto, quello di Leonardo Bonucci. Il difensore infortunato della Juventus ha seguito il derby da casa insieme ai suoi figli. La particolarità sta nella maglia indossata dal piccolo Lorenzo, ossia quella del Torino. Mentre Mattia, come papà, ha scelto quella bianconera. "A casa come allo stadio è il giorno del Derby. Ad ognuno il Suo, per rispetto e amore. 90 minuti di passione", il commento del centrale della Nazionale.