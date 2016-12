Derby, Garcia è carico: "Voglio una Roma al 200%"

LA CONFERENZA DI GARCIASettima partita in 22 giorni, come sta la Roma?

"Sta bene. E' lo stesso ciclo anche per gli avversari. Abbiamo avuto quattro giorni per recuperare e poi è più facile recuperare dopo una vittoria. I giocatori sono molto motivati"





La Roma segna di più all'inizio, cosa è cambiato

"Magari fosse sempre così. Possiamo iniziare forte e fare la differenza subito. E' un atteggiamento che ci avvantaggi, ma le partite durano 90'"



Florenzi e Maicon

"Per ora ho controllato le loro condizioni. Oggi han fatto una parte di allenamento con la squadra e una differenziata. Per loro però sembra che il recupero sia buono e sono convocati. Vedremo domenica come staranno"



Le condizioni di De Rossi

"Non c'è un ulteriore rischio. Anche con il Leverkusen ha giocato in queste condizioni. E' convocato anche lui, sono importanti le sue sensazioni. Per lui comunque sarà complicato fare tutta la partita"



Keita e Nainggolan

"Keita e Nainggolan sono convocati e stanno bene"



Derby più vuoto di sempre

"L'ho già fatto tante volte, l'unica cosa che posso dire è che è triste se domani non ci sarà uno stadio pieno e un ambiente come il derby richiede. Ho già fatto altri appelli, ma ora sono concentrato sul campo"



Come sta la Roma?

"Vogliamo vincere perché giochiamo in casa e andremmo avanti in classifica. Poi dopo vogliamo vincere il derby, poi vogliamo tornare al primo posto"



Iago Falque

"È stato infortunato come alcuni giocatori che sono usciti dalla squadra, come Dzeko. Ora sta meglio, ma è stato un percorso in cui c'è un momento in cui non sei al 100%, questo tipo di infortunio è così. Puoi tornare in campo a giocare ma non sei sempre al 100%. Iago è importantissimo, è una risorsa in più per noi"



Lazio più fresca?

"Il problema è arrivare alla sesta-settima partita in tre settimane dopo aver giocato tanto, le due squadre non saranno al 100% ma non c'è un vantaggio o uno svantaggio. Non parlo degli avversari, li studiamo per avere chance di vincere, hanno giocatori importanti, resta una partita particolare. Quel che voglio è che la Roma sia al 100% o al 200%, non solo sul piano della motivazione. Giochiamo da Roma e così avremo tutte le chance di ottenere quel che vogliamo".