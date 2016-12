Derby di Manchester, sputo di Fellaini ad Aguero

14:27 - Spesso durante un derby l'agonismo prende il sopravvento e fa superare i limiti consentiti. E' quello che sembra essere successo ieri, quando Fellaini, dopo un contrasto con Aguero, si è abbassato verso l'argentino, apparentemente per dire qualcosa, e gli ha sputato addosso. Ma le circostanze restano controverse. La Federazione inglese ha annunciato che prima di prendere provvedimenti studierà il video e parlerà con l'arbitro.

Louis van Gaal, tecnico del Manchester United, ha difeso il centrocampista belga: "La televisione ha già dimostrato che Fellaini stava urlando e a volte succede di sputare un po' di saliva mentre urli".

Non si sbilancia invece l'allenatore del City Manuel Pellegrini: "Non so nulla a riguardo. Magari Aguero mi ha detto qualcosa , ma non ho alcun interesse per questo genere di cose".