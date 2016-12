Derby di Manchester, duello da record Mou-Guardiola

Le due squadre, quest'estate, hanno fatto un mercato da record. Lo United, dopo l'addio di Van Gaal e l'arrivo in panchina di Mourinho, ha speso 185 milioni per rafforzare la rosa. Il colpo più caro è stato il ritorno a Old Trafford di Paul Pogba, costato 105 milioni, a cui si aggiungono Mkhitaryan (42 milioni), Bailly (38 milioni) e l'arrivo a parametro zero dal Psg di Zlatan Ibrahimovic. Ancora meglio ha fatto il City di Guardiola che ha speso 213 milioni. La cifra più alta è stata spesa per strappare all'Everton il difensore inglese, John Stones, altri 50 milioni sono finiti nelle casse dello Schalke 04 per il talento tedesco Leroy Sanè mentre sono 34 i milioni pagati al Palmerais per acquistare il talento, neo campione olimpico, Gabriel Jesus che però sarà a disposizione solo da gennaio. Altri importanti colpi sono stati : Gundogan dal Borussia Dortmund (27 milioni), Nolito dal Celta Vigo (18 milioni) e il portiere, ex Barcellona, Claudio Bravo (19,9 milioni) scelto per sostituire l'epurato Joe Hart.



I due allenatori, che si affrontano per la prima volta in terra inglese, dopo le scintille spagnole sono alle prese con qualche problema di formazione. Lo United, già Ibra dipendente, è alle prese con i problemi fisici di Mkhitaryan e il ritorno dagli impegni dei vari nazionali, in particolare Valencia. Dopo la tripletta siglata con l'Under 21 inglese e il gol vittoria all'ultimo minuto contro l'Hull City è in rampa di lancio il giovane attaccante Rashford con Mou tentato di schierarlo titolare dal primo minuto. Guardiola invece dovrà decidere come sostituire lo squalificato Aguero, fermato per 3 turni con la prova tv dopo la gomitata a Reid del West Ham. Favorito è il nigeriano Iheanacho. Tornano disponibili invece sia Gundogan che Sanè.



Difesa e contropiede contro possesso palla e bel gioco. La sfida totale Mou-Guardiola sarà un altro tema della supersfida di Old Trafford. Chissà se l'aplomb inglese favorirà un clima più sereno tra i due duellanti e magari a fine partita la tensione e l'adrenalina si scioglieranno davanti a un buon bicchiere di vino.



E pensare che Pep poteva già giocarlo da giocatore il derby di Manchester. Nel 2001 infatti, come rivelato al Sun dal suo agente Josep Maria Orobitg, Sir Alex Ferguson voleva acquistare il centrocampista catalano in scadenza di contratto con il Barcellona. Dopo vari rifiuti ad incontrare Ferguson, lo United aveva deciso di mollare la presa e così Guardiola ha firmato, da svincolato, per il Brescia. E poi nel 2005 dopo un periodo di prova di una settimana con il City, Pep ha rifiutato di giocare in Premier League preferendo chiudere la sua carriera in Messico con il Dorados.