Derby della Mole: i numeri dicono Juventus

10:31 - Diciannove anni senza vincere, 12 senza nemmeno segnare. Sono questi i numeri del Toro nel derby della Mole. Un bilancio amaro, che sembra non dare scampo agli uomini di Ventura. E' dal 1995 che la stracittadina non va al Torino e, stando alle statistiche, questa sera allo Stadium la striscia negativa potrebbe proseguire. Ma i numeri, a volte, mentono. E allora in casa Juve occhi puntati sugli ex Quagliarella e Amauri.

L'ultima vittoria granata la firmò Rizzitelli con una doppietta, ma erano altri tempi. Adesso Juventus-Torino è un match diverso, con due squadre molto differenti per tasso tecnico e ruolino di marcia. Posizione in classifica a parte (primo posto contro quindicesimo), a impressionare è soprattutto la disparità di gol segnati. Per i bianconeri il tabellino dei marcatori dice 28 reti, per il Toro 7. Peggio dei granata fa solo l'Atalanta con 5 centri.



Ma questi sono i freddi numeri. E il derby, si sa, è sempre una partita speciale. E non tutto è perduto per la banda di Ventura. Soprattutto per gli ex di turno Quagliarella e Amauri, a caccia di "vendetta". In passato Fabio ha già segnato due gol alla Juve e allo Stadium potrebbe ripetersi. Dopo l'ottimo avvio, l'attaccante campano non segna da sei giornate e potrebbe sbloccarsi proprio davanti ai suoi ex compagni. Discorso diverso invece per Amauri, ultimamente messo un po' da parte da Ventura. L'italo-brasiliano potrebbe partire dalla panchina ed essere la sorpresa della serata. Juventus permettendo, ovviamente. Gli uomini di Allegri, infatti, non sembrano intenzionati a fare sconti. Soprattutto all'eterno nemico. L'obiettivo bianconero è far cifra tonda: vent'anni senza perdere un derby. Numeri, appunto. Poi tocca al campo.