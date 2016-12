Derby d'epoca per ricordare Claudio Lippi

18:48 - Tutto pronto per il secondo "Derby Milan-Inter anni '40 Claudio Lippi". Una partita speciale per ricordare una persona che aveva sempre il sorriso sulle labbra. Sono passati già due anni da quando un crudele incidente lo ha portato via a chi gli voleva bene, alla compagna Milena e alla piccola Sofia. Era il volto sorridente di Milan Channel, un uomo vero ma con il viso da eterno ragazzino, una giornalista amato da tutti.

L'appuntamento è sabato 11 ottobre, alle ore 15.00, al Comunale "Pastrengo" di via Modigliani a Segrate, per la sfida che si disputerà con le maglie vintage dell’Inter di Meazza e del Milan di Boffi. Giocheranno, divisi tra le due squadre, ex campioni di Inter e Milan, opinionisti tv e personaggi dello spettacolo e dello sport. Saranno presenti tra gli altri oltre alla moglie Milena e a Sofia: Pippo Inzaghi, Demetrio Albertini, Fulvio Collovati, Evaristo Beccalossi, Massimo Ambrosini, Billy Costacurta, Gianpiero Marini, Gene Gnocchi, Massimo Oddo, Nazzareno Canuti, Davide, Pinato, Andrea Maldera, Angelo Gasparini, Giancarlo Pasinato, Carlo Muraro, Alessandro Scanziani, Luca Serafini, Andrea Giuliacci, Max Brigante, Tiziano Crudeli, Fabrizio Fontana, Ugo Conti, Andrea Bove, Stefano Melegari, Alessandro Bianchi, Andrea Badini, Fabio Verga.

Sarà presente con un gazebo il Comitato Maria Letizia Verga per la ricerca e la cura della leucemia del bambino. L’ingresso è gratuito, Milan Channel trasmetterà la partita in diretta tv. Il programma: alle 15.00: mini derby tra Pulcini, alle 15.30: un Sorriso per Claudio presentato da Luca Serafini. Alle ore 16.00: Derby Milan-Inter Anni ’40.