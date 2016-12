Derby Berlusconi: Palacio e Manaj contro Cerci e L. Adriano

Tutti sotto esame. Almeno per Sinisa Mihajlovic. Il Trofeo Berlusconi (in diretta alle ore 18 su Italia 1 e in streaming sul nostro sito) servirà al tecnico serbo per valutare uomini e schema tattico e trovare una soluzione veloce e vincente per la gara di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Da parte sua, Roberto Mancini avrà la possibilità di testare chi sta giocando poco per trovare idee e magari avere più soluzioni a gara in corso. Stiamo per arrivare a un momento cruciale della stagione: i rossoneri sono nella parte bassa della classifica, segnano poco e subiscono molte reti; i nerazzurri sono a un solo punto dalla capolista, ma rispetto a Napoli e Roma sono un po' indietro nell'organizzazione del gioco. Così il Berlusconi darà sicuramente molte risposte ai due tecnici. Ed è soprattutto quello che cerca Mihajlovic: se non vince contro Sassuolo e Chievo potrebbe concludere anzitempo la sua avventura sulla panchina del Milan.



Per il Milan è confermato il 4-3-3, ma sono diverse le novità. Tra i pali spicca il nome di Donnarumma, classe 1999, che insidia la titolarità di Diego Lopez. In difesa si rivede finalmente Mexes, l'eroe nel derby di Pechino con un gol, dagli sviluppi di un angolo, forse irripetibile. A centrocampo ci sono De Jong davanti alla difesa e Poli e Bertolacci come mezz'ale. In attacco confermato Cerci con Honda a sinistra e Luiz Adriano al centro.



Mancini dovrebbe optare per il 4-4-2. Ci sarà Carrizo in porta e in difesa ci sarà spazio per Montoya e D'Ambrosio come terzini con Ranocchia e Telles al centro. In mediana tornano Kondogbia e Gnoukouri con Biabiany esterno. Davanti ecco Palacio accanto al giovane albanese Manaj, perdonato dal ct De Biasi e in orbita per una convocazione a Euro 2016.