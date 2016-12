Dentro la crisi Juve: flop senza i titolari e troppi gol subiti al primo tiro

Ma la partita del Mapei Stadium ha detto altre due cose importanti per cercare di capire la crisi della Vecchia Signora. La prima è che senza i cosiddetti titolarissimi non si vince. Anzi, spesso si perde. Senza voler puntare il dito contro i singoli, non si può sottolineare come tutte le volte che Alex Sandro, finora oggetto misterioso del mercato estivo, abbia messo i piedi in campo da titolare, la Juve non abbia mai vinto: pari con Chievo e Frosinone e sconfitta col Sassuolo. Certo non è colpa del brasiliano, ma fossimo in Marotta, Evra non lo lasceremmo partire a fine stagione. Il vero problema, però, è a centrocampo. Con il terzetto Marchisio, Khedira e Pogba è tutto di un altro spessore (nessuna sconfitta, un pareggio e due vittorie), ma se mancano due dei tre, e finora l'azzurro e il tedesco hanno spesso guardato i compagni dalla tribuna, allora sono guai seri. I pur bravi Lemina, Sturaro, Padoin ed Hernanes non possono certo rimpiazzare giocatori del calibro di Pirlo o Vidal. Centra anche un po' di sfortuna (e finora la Juve ne ha avuta parecchia), ma a volte questa è solo una conseguenza di errori fatti a monte.



L'altro, serio, problema, sono le partenze ad handicap dei bianconeri. Come se la squadra entrasse in campo troppo convinta dei propri mezzi. E qui, forse, centra Allegri. Da quando è arrivato a Vinovo ha sempre profetizzato il suo credo del "bisogna migliorare tecnicamente". E a furia di voler migliorare questo aspetto, si è persa di vista la determinazione, la grinta, che era stata un marchio di fabbrica dell'era Conte. Impossibile chiedere a chi ha vinto quasi tuttto di avere la stessa fame, ma qui si parla di mancanza di concentrazione. Non è un caso se quello di Sansone è stato il quarto gol subito nella prima mezz'ora di gioco, quando lo scorso anno furono sei in tutta la stagione. Ed è la quinta volta su dieci che la Juve va in svantaggio, subendo gol al primo tiro nello specchio della porta. In precedenza era capitato con Udinese, Chievo, Frosinone e Bologna. Un campanello d'allarme che evidentemente non è stato ascoltato.