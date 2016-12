Denis va subito in gol in Argentina

Una gioia in Argentina, dopo 8 anni. Denis è stato il grande protagonista nel pareggio (1-1) del suo Independiente in casa del Godoy Cruz, nel match valido per la seconda giornata del Torneo de transicion argentino. L'ex attaccante dell'Atalanta ha sbloccato il risultato già al 5', poi è arrivato il parggio di Santiago Garcia. Ma l'amarezza rimane: "Sono dispiaciuto, avremmo potuto vincere, ci sono state diverse occasioni che non abbiamo sfruttato".