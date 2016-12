Dembele brucia le tappe: esordio a 13 anni nell'Under 20 del Celtic

Quella di ieri per Karamoko Dembele potrebbe essere stata la prima tappa di una luminosa carriera. Il giovane 13enne, infatti, ha esordito nell'Under 20 del Celtic. A nove minuti dalla fine della sfida contro gli Hearts of Midlothian, il piccolo ivoriano è stato lanciato nella mischia da Tommy McIntyre. In campo Dembele non è restato a guardare e ha impegnato seriamente gli avversari di 6-7 anni più grandi.



I paragoni con Messi si sprecano, dieci sulle spalle e sempre pronto a fare dribbling ubriacanti per gli avversari: numeri da fuoriclasse nonostante l'età. Il futuro può essere luminoso e gli addetti ai lavori l'hanno già messo nel mirino la scorsa estate quando è stato nominato miglior giocatore nella St Kevin's Boys Academy Cup, torneo con Lione e Barcellona.