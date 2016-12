Delneri: "Gran Napoli, ma Albiol andava espulso"

"Il Napoli ha fatto la partita, creando diverse occasioni da gol, però ci sono alcuni episodi che diventano decisivi'': ai microfoni di Premium Sport l'allenatore del Verona, Luigi Delneri commenta così la sconfitta contro il Napoli. ''L'azione da cui nasce il gol di Gabbiadini parte da un fallo che hanno fischiato a Juanito Gomez che in realtà era a suo favore", dice il tecnico del Verona.



"Fino a quel momento avevamo retto abbastanza bene. In partite del genere ci vuole anche la componente fortuna: la vittoria del Napoli è stata meritata, ma spianata da questa situazione. E Albiol che mette le mani addosso all'arbitro e lo applaude ironicamente doveva essere espulso'', aggiunge.

''Questo non toglie il merito al Napoli, che gioca un gran calcio e merita di lottare per lo scudetto - conclude il tecnico del Verona - ma se queste situazioni fossero state lette meglio, magari la partita sarebbe stata diversa".