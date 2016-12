Del Piero vota Neuer: "Può vincere il Pallone d'oro"

16:08 - "Non dico chi sceglierei per il Pallone d'oro, fra Cristiano Ronaldo, Messi e Neuer, però posso ipotizzare che il portiere del Bayern e della Nazionale tedesca si aggiudichi il trofeo". Del Piero vede bene l'estremo difensore nella corsa al prestigioso premio, che verrà assegnato lunedì. "Non solo è molto bravo con i piedi, ma anche in porta - ha detto al sito Fifa - E' stato protagonista di un grandissimo Mondiale. La sua Nazionale gli deve molto".

"I tre finalisti per il Pallone d'Oro sono i migliori, non c'è dubbio - ha proseguito Del Piero - I numeri di Cristiano Ronaldo sono impressionanti. Molto è stato detto a proposito del concetto di 'giocatore moderno', ma il portoghese si può considerare il calciatore del futuro. Messi, da parte sua, è la vera icona dei numeri 10. Ricordo che, durante i Mondiali in Brasile, ho visto numerosi bambini - anche brasiliani - che indossavano la sua maglia. Incredibile vedere un brasiliano che indossa la maglia di un argentino. Rappresenta un calcio senza confini. Quanto a Manuel Neuer, che ci ha fatto interpretare in un nuovo modo il ruolo del portiere". Sull'assenza degli italiani: "Da noi ci sono giocatori di altissimo livello, come ad esempio i miei ex compagni di squadra Buffon e Pirlo. Ma in questo contesto i risultati della nostra rappresentativa, e anche quelli dei club, non aiutano. Spero che il premio di miglior allenatore 2014 vada ad Ancelotti".