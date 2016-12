Del Piero: "Se Berlusconi mi vuole ancora..."

10:07 - "A Berlusconi dico che adesso sono free agent, se mi vuole sono ancora qui...". In un'intervista alla 'Gazzetta', Alex Del Piero manda a suo modo un messaggio al patron del Milan, che lo voleva in rossonero. "Nel '92 prima del mio passaggio alla Juve. Scherzi a parte sono felice della sua stima". Sulla sfida di sabato sera allo Juventus Stadium: "Finisce 2-1 per la Juve". E ancora: "Sarebbe stato bellissimo fare coppia con Van Basten...".

Del Piero rivive le vecchie sfide tra Juve e Milan: "Il Milan di Sacchi era il riferimento per tutti - prosegue nell'intervista alla 'Gazzetta' - C'era in ognuno la netta consapevolezza che quel Milan avesse cambiato il calcio. La squadra era cortissima, organizzatissima. Aveva una forza straordinaria. Tra le due squadre c'è una rivalità che è un po' come quella tra Federer e Nadal nel tennis: voglia di vincere e di battersi, ma sempre con grande rispetto reciproco tra due campioni". E sul presente: "I sette punti di vantaggio della Juve sulla Roma? La continuità di risultati e la costanza dei bianconeri stanno facendo la differenza. Leggo critiche alla Roma, ma la realtà è che la Juve sta facendo un altro campionato straordinario. Pippo? Lo vedo un filo invecchiato. Ma è normale, in Italia è complicato fare gli allenatori. La squadra rossonera è in ricostruzione, come l'Inter, però fa scalpore vederli lontano in classifica".