Del Piero scherza: "Sorpreso di non essere nella lista dei 23 per il Pallone d'Oro"

Nel palmares di Del Piero manca solo il Pallone d'Oro e Alex non smette di sognarlo, con un pizzico di ironia. Ieri è uscita la lista dei 23 candidati per il premio 2015 e Pinturicchio è presente. Così, l'ormai ex attaccante, ha scherzato su twitter: "Sorpreso di non esserci nella lista dei 23 x il Fifa #BallonDOr2015 ! In bocca al lupo a tutti... #pensavofosseilmioanno #AdpBallonDOr".