Del Piero incontra Curry: foto tra leggende

Una foto tra campioni. Alex Del Piero non ha mai nascosto la sua passione per il basket e le sue amicizie con Kobe Bryant e Steve Nash. Ora l'incontro col fenomeno del momento, Steph Curry. Il play di Golden State non ha nascosto, nei mesi scorsi, il suo interesse per il calcio. E al termine del match dello Staple Center, nel quale clamorosamente i Lakers di Bryant hanno sgambettato gli imprendibili Warriors, Curry ha incontrato con grande piacere Del Piero: la foto, pubblicata sui social dall'ex attaccante della nazionale, è già diventata virale.