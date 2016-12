Del Piero guarda avanti: "Io allenatore? Ci penso..."

Una vita alla Juventus, 513 presenze e 208 gol. Una miriade di trofei nazionali e internazionali alzati al cielo. Poi le esperienze a fine carriera con Sydney FC e il Delhi Dynamos. E il futuro? Si comincia a aprire uno spiraglio per l'Alex Del Piero 2.0, quello in versione allenatore. A confessarlo è stato il diretto interessato, a margine di un torneo di golf in Scozia: "Io allenatore? Se me l'aveste chiesto tre anni fa avrei detto di no, ma ora ho vissuto varie esperienze. In Italia, dopo vent'anni, hai una sola visione del calcio. Fantastica, ma una sola. Voglio prendermi un po' di tempo, ancora, per decidere se è la strada per me".