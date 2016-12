Del Piero-Agnelli, alla Juve scoppia la pace

Il quotidiano free press Leggo riporta una notizia importante: scoppia la pace tra Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli. Ieri, poco dopo l'ora di pranzo, l'ex capitano bianconero è passato dalla sede della Juve per prendere un caffè con il presidente. La brusca separazione del 2012 è ormai un ricordo lontano. Le prime prove di disgelo ci sono state, in realtà, in occasione della partita del cuore allo Stadium. All'orizzonte un futuro da dirigente?