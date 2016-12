Del Piero a Totti: "Una situazione difficile, ti sono vicino"

Francesco Totti sta vivendo quello che quattro anni fa Alessandro Del Piero ha provato sulla propria pelle con l'addio alla Juventus . Il numero 10 bianconero, in seguito alla divergenze con la società per il rinnovo, ha scelto di lasciare la Vecchia Signora e continuare a giocare a Sydney e in India. Ora il capitano della Roma è davanti allo stesso bivio e in merito sono arrivate le parole di Pinturicchio: "Gli sono vicino, so che è una situazione difficile".

Del Piero, in un'intervista al Secolo XIX, ha analizzato la situazione di Totti: "Gli sono vicino come ex compagno di nazionale ma so per esperienza che sono situazioni difficili che vanno vissute dall’interno. Indipendentemente da come finirà, mi piace pensare a lui come a uno di quei giocatori che rappresenterà sempre la squadra in cui ha giocato".