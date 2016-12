Deferimento, Ferrero: "Non conosco Palazzi, ma lo ringrazio"

16:28 - Massimo Ferrero sempre a testa alta. "Il deferimento? Non conosco il procuratore Palazzi, ma lo ringrazio, sono molto felice di essere stato deferito, anche se ancora non lo so, mi hanno detto che tra un po'...", ha dichiarato il presidente della Sampdoria in collegamento con il Processo del Lunedì in merito alle sue frasi su Thohir. "Questa cosa l'ho già chiarita 87 milioni di volte - ha aggiunto -. Non volevo offendere nessuno".

"Quanto al tweet sulla maglietta io non c'entro proprio", ha poi proseguito l'istrionico numero uno blucerchiato, che poi ha riservato una battuta alla convocazione in Nazionale del sampdoriano Roberto Soriano: "Se lo meritava".