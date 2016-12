Decreto legge stadi approvato in via definitiva: guerra al tifo violento

17:50 - E' stato approvato in via definitiva il decreto legge sugli stadi, che dopo essere passato alla Camera ha avuto mercoledì il via libera definitivo dal Senato con 164 sì e 109 no. Il testo prevede una serie di nuove norme per la lotta al tifo violento: dal Daspo di gruppo all'arresto differito, dal contributo per la sicurezza da parte dei club fino alla possibilità per i poliziotti di utilizzare il "taser", cioè la pistola elettrica.

DASPO DI GRUPPO

Ai tifosi violenti lo stadio sara' interdetto piu' a lungo. Il divieto di accesso varra' infatti per almeno 3 anni nei confronti dei responsabili di violenze di gruppo (ove sia accertata una partecipazione attiva del singolo) e da 5 a 8 anni (con obbligo di presentarsi in commissariato) nel caso di recidivi. Non solo: si amplia la platea dei potenziali destinatari, che ora comprendera' anche chi e' stato denunciato o condannato per l'esposizione di striscioni offensivi o violenti o razzisti, per reati contro l'ordine pubblico e altri delitti gravi come ad esempio rapina, detenzione di esplosivi, spaccio di droga. Il Daspo, a prescindere da denunce o condanne, potra' comunque colpire chi partecipa anche all'estero a scontri o minacce mettendo a rischio la sicurezza o l'ordine pubblico.



GIRO DI VITE SU FRODE SPORTIVA

Aumentano sensibilmente le pene per la frode in competizioni sportive: chi compra o vende una partita potra' rischiare in futuro fino a 9 anni di carcere. L'inasprimento, che riguarda sia l'ipotesi base della frode sportiva sia la fattispecie aggravata che scatta in caso di 'combine' che influisce su scommesse autorizzate, consente l'uso di intercettazioni e legittima l'arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere.



BLOCCO TRASFERTE

Divieto di trasferta per uno o due campionati nel caso di gravi episodi di violenza: il ministro del'Interno, per una durata fino a due anni, puo' infatti chiudere il settore ospiti e vietare la vendita di biglietti ai tifosi che risiedono nella provincia della squadra avversaria.



ARRESTO DIFFERITO

Il cosiddetto arresto in flagranza differita e' consentito anche contro chi intona cori o innalza striscioni che incitano alla discriminazione razziale o etnica.

TIFOSI SORVEGLIATI SPECIALI

Alla pari dei mafiosi e terroristi, i 'daspati' recidivi e gli ultra' pericolosi potranno essere sottoposti dal tribunale alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, integrata se necessario da altre misure di prevenzione quali il divieto o l'obbligo di soggiorno.

SICUREZZA STADI A CARICO CLUB

Le società sportive dovranno versare una quota dell'incasso (dall'uno al 3 per cento) per pagare gli straordinari degli agenti addetti alla sicurezza.

TASER AI POLIZIOTTI

In via sperimentale alla polizia sarà data in dotazione la pistola elettrica. La sperimentazione dovra' pero' avvenire con le necessarie cautele per la salute e secondo principi di precauzione.



BERETTA: "CONTENUTI OK, MA L'IMPOSTA E' INIQUA"

"Confermo l'apprezzamento per i contenuti del provvedimento sicurezza, anche perché sostanzialmente concordati tra le istituzioni e le componenti dello sport, ma quella imposta per coprire i costi è iniqua". Maurizio Beretta, presidente della Lega di A, commenta così all'Ansa l'approvazione del dl stadi da parte del Senato. "Questi contenuti - aggiunge Beretta - rafforzeranno la sicurezza negli impianti e la vita dei tifosi perbene sarà migliore. Sarà più agevole anche il contrasto a quelle piccole minoranze che con comportamenti inaccettabili fanno del male a tutto il mondo del calcio. Purtroppo in questo provvedimento è stato inserito il punto del prelievo degli incassi da stadio dei club per coprire i costi della sicurezza che non ci trova assolutamente d'accordo. Ribadisco: il calcio italiano (e in particolare la serie A) è un contribuente molto importante e assicura all'erario entrate dirette e indirette significative. Già da tempo inoltre - conclude il presidente della Lega di Serie A - copre tutte le spese relative alla sicurezza all'interno degli impianti".