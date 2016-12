De Silvestri, rotto crociato anteriore e menisco esterno

Oltre a De Silvestri, ha lasciato il ritiro anche il capitano Gigi Buffon che ha rimediato una brutta ferita lacero-contusa (10 i punti di sutura). Il medico della Naizonale, il dottor Enrico Castellacci, ha spiegato: "Buffon si è ferito piuttosto seriamente quando la Croazia è andata a segno e ho dovuto applicargli dieci punti di sutura". Stessa sorte anche per Daniele De Rossi che al termine dell'allenamento a Coverciano, ha alzato bandiera bianca per la contusioneal ginocchio destro rimediata prima della partenza per Spalato: anche il centrocampissta giallorosso non è in grado di recuperare per l'amichevole di martedì a Ginevra contro il Portogallo e ha così abbandonato il ritiro azzurro.



Intanto il ct non fa sconti e cosi' ha mandato in campo, per l'unico allenamento in programma oggi dopo il rientro da Spalato intorno alle 4 di mattina, anche gli azzurri che hanno giocato contro la Croazia: da Pirlo a Bonucci, da Candreva a El Shaarawy, hanno svolto oltre meta' dell'allenamento. Esercitazioni tecnico/tattiche per 45' quando poi i titolari di ieri sera sono rientrati negli spogliatoi mentre il resto del gruppo faceva una partitella su campo ridotto. Conte ha pero' deciso di concedere una serata libera: c'e' chi ne approfittera' per andare a cena in qualche noto locale del centro storico, chi per andare a sentire il concerto di Vasco Rossi di scena al Franchi.



Nell'allenamento e' stata testata la stessa formazione che ha pareggiato con la Croazia con le sole eccezioni di Darmian spostato a destra al posto di De Silvestri e Pasqual sulla corsia sinistra. Nel corso delle esercitazioni Bonucci e Astori si sono poi alternati con Ranocchia e Moretti, Marchisio con Bertolacci, Bonaventura con Pirlo, Pelle' con Immobile. Perdomenica altra sessione di lavoro, partenza per Ginevra lunedi'.