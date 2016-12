De Sciglio: "Vogliamo l'Europa nei prossimi 180'"

Due partite: a Bologna e a San Siro contro la Roma. E una sola ricetta: vincere, vincerle. "Non possiamo permetterci di rischiare di giocarci l'accesso in Europa solo con la Coppa Italia. L'obiettivo è riuscirci riprendendoci il sesto posto con un atteggiamento diverso". E' Mattia De Sciglio che dice la sua, e vale per tutto il Milan, verso gli ultimi 180 minuti di campionato.



"L'abbiamo già detto in questa stagione, dobbiamo dare tutti qualcosa di più. Per noi l'Europa è importante, per una squadra come il Milan si deve tornare in Europa. Vogliamo arrivare in Europa attraverso il campionato, sarà una gara difficile, ma dobbiamo entrare in campo per i tre punti - ha proseguito ai microfoni di Milan Channel in vista della sfida con il Bologna -. Quando si scende in campo bisogna avere la forza di non sentire niente e nessuno e concentrarsi solo sulla partita. Quello che è all'esterno non ti deve toccare perché ti influenzerebbe e condizionerebbe la partita. Bisogna entrare in campo con la testa solo sulla partita".