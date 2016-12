De Rossi: "La Juve? Può prendere giocatori più forti e giovani di me"

Poi sul pareggio con l'Empoli: "Queste sono le gare che pesano nella corsa con la Juve? Finora è evidente che siano queste le partite che stanno pesando. Se togliamo le due sconfitte abbiamo perso 4 punti con Cagliari e Empoli anche se sono state due prestazioni completamente diverse". "A Cagliari abbiamo fatto malissimo, da quella gara a oggi però ci sono stati molti passi in avanti - ha aggiunto -. Credo che questa sia la strada giusta, non so se per superare una Juve fortissima ma per provarci".



Tutta "colpa" di Skorupski: " Abbiamo creato molto, non dobbiamo rimproverarci molto. Il portiere ha fatto il fenomeno, all'estero i giocatori in prestito non possono affrontare la squadra di proprietà, ne parlavamo proprio l'altro giorno prima della gara con il Sassuolo che ha molti giovani della Roma".



"Il campionato è ancora molto lungo e ci sono tanti giovani a disposizione - ha aggiunto Capitan Futuro -. Se ci saranno altri traguardi con la Roma? Io lo spero tanto, anima, corpo e testa fanno si che questo succeda perché è sempre stato il mio obiettivo". Poi sui giovani: "Perché i giovani non sfondano in prima squadra? A Roma non è facilissimo far e il salto in prima squadra. L'ambiente è esigente, molti sono tifosi della Roma e sentono ancora di più la pressione. Questi prestiti penso che servano, Florenzi a Crotone ha fatto grandi cose". "Poi la Roma ha una grande rosa, un anno abbiamo cambiato 5 allenatori e hanno esordito molti giovani ma poi quando la squadra è molto forte è difficile imporsi alla Roma - ha concluso -. I molti giovani stanno facendo benissimo in giro per l’Italia e speriamo possano fare bene qui".