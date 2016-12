De Rossi: "Juve strafavorita? Penso a Leicester e Portogallo"

"Il calcio mi ha insegnato che la percezione che c'è a luglio e ad agosto non è sempre reale o importante - ha detto De Rossi prima dell'amichevole contro il Liverpool, in programma a Saint Louis - Noi siamo sempre stati molto frettolosi a catalogare le nostre stagioni già da agosto o settembre. A volte c'è stata la netta sensazione che potessimo essere più forti degli altri e così non è stato. Quel che conta è lavorare seriamente e avere una squadra forte e noi siamo una squadra forte che gioca bene".



"Serve continuità, ma sono già sei mesi che lavoriamo con Spalletti: proveremo a iniziare bene la prima e la seconda sfida - prosegue De Rossi - Una partita per volta. Davanti a una squadra come la Juventus sarà difficilissimo, ma il calcio ci ha insegnato che può succedere di tutto: pensiamo all'Udinese intanto".



Per De Rossi, peraltro, quella alle porte potrebbe essere l'ultima stagione in giallorosso. Il contratto è in scadenza e, a differenza di Totti, non è così scontato che il centrocampista voglia rinnovarlo per chiudere la carriera nella Capitale. Già in passato, infatti, il giocatore ha confessato di essere allettato da un'esperienza all'estero. "Sul contratto sono serenissimo - assicura - Non ci sto pensando, poi questi discorsi si faranno in casa o in famiglia o in fase di rinnovo. E poi, proprio per il fatto che potrebbe anche essere l'ultima stagione, perché non farla diventare la più bella della mia carriera? Ora non devo pensarci. Il mio obiettivo è fare una grande stagione. Non penso adesso a cosa farò, un calciatore maturo dev'essere al passo con il suo fisico e ogni decisione che prendero' sara' presa con la massima serenità. Non c'e' nessun cataclisma che dovràsuccedere per farmi restare alla Roma: ora non bisogna parlarne, perché non farebbe bene a nessuno".