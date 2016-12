De Rossi: "Juve favorita, noi prima alternativa"

Daniele De Rossi promuove la Juve. "Una squadra che ha vinto il quarto scudetto consecutivo e arriva in finale di Champions non può non partire davanti a tutti. Così come la squadra che è arrivata seconda per due volte di seguito, non può non essere la prima alternativa. Poi si stanno rinforzando molto le milanesi, e la Lazio è una costante e farà il suo campionato. Il Napoli? Mi incuriosisce molto Sarri", l'analisi del centrocampista giallorosso.