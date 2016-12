De Rossi: "Io contro Totti? Chi lo dice è un maiale"

19:29 - "Stare accanto a Francesco per un'intera carriera, a quello che verrà ricordato come il giocatore più grande della storia, non è normale. In questa città un po' strana qualcuno ha provato a raccontare la storia di me e di lui contro, per dare forza alle sue tesi... ma sono maiali col microfono e restano maiali col microfono". Sono le parole di Daniele De Rossi, intervistato da 'Roma Tv', dopo il derby con la Lazio.

Le parole di De Rossi: "Le coreografie prima della partita, io ritratto coi grandi della Roma, mi hanno emozionato e un po' destabilizzato. Abbiamo ripreso il derby, sul 2-0 non ci siamo sentiti perduti, ma è stata dura. Abbiamo un grande carattere, ora dobbiamo guardare avanti partendo da questa rimonta".

E Totti? "Francesco è il più grande calciatore della storia della Roma, cento anni di storia. E io ho l'orgoglio e la fortuna di essere da sempre accanto a lui. Sarà così anche per i prossimi cento anni".