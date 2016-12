De Laurentiis, yacht distrutto dalle fiamme: tutti salvi

Pomeriggio da dimenticare per Aurelio De Laurentiis, il cui yacht è stato distrutto dalle fiamme al largo di Posillipo. L'incendio, avvenuto mentre il presidente del Napoli era a bordo, è accaduto poco dopo le 18 e sul posto è subito intervenuta la capitaneria di porto. Gli occupanti, 12 persone, si sono messi in salvo salendo sui gommoni dell'imbarcazione. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, ma pare che a prendere fuoco sia stato un motore.