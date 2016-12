De Laurentiis-tifosi: prezzi ribassati e la pace è fatta

Torna il sereno tra il Napoli e i tifosi. Il presidente Aurelio De Laurentiis, sistematicamente contestato dalle curve in occasione delle ultime partite giocate nel San Paolo, lancia un chiaro segnale di pace, abbassando in maniera consistente i prezzi dei biglietti in tutti i settori dello stadio, in occasione della partita Napoli-Roma, in programma alla ripresa del campionato, sabato 15 ottobre, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.



Il costo dei tagliandi per le curve, che era stato originariamente fissato a 40 euro per tutte le sfide di cartello, scende a 25. Sconti anche per la Tribuna centrale (da 90 euro a 65), per la Tribuna laterale (da 60 a 45) e per i Distinti (da 50 a 35). I tifosi, specie quelli delle due curve, avevano in passato apertamente manifestato il proprio dissenso per il caro-biglietti. A conti fatti, una riduzione dei prezzi del 30 per cento.

La decisione di De Laurentiis suona adesso anche come un chiaro segnale di pace con la tifoseria, alla quale anche Sarri aveva chiesto di stare vicino alla squadra in questa fase molto delicata della stagione.