De Laurentiis, senti l'agente di Koulibaly: "Napoli un club piccolo"

Non è un periodo tranquillo al Napoli e a impensierire Aurelio De Laurentiis ci ha pensato l'agente di Koulibaly , Bruno Satin. "Kalidou ha un contratto che potrebbe farlo restare a Napoli per molto tempo. Tuttavia se dovesse crearsi la possibilità d'andare a giocare in un club che disputa la Champions tutti gli anni, faremo le dovute riflessioni. Il Napoli fa un buon mercato, ma nelle strutture è ancora un club piccolo", le sue parole a So Foot.

Satin ha rincarato la dose: "Quando piove allo stadio tutti quelli che sono in tribuna presidenziale hanno paura di prendere la scossa perché ci sono dei fili elettrici che vagano a destra e manca. E' un dettaglio, senza dubbio, ma non penso che queste cose succedano al Bayern". E non dimentichiamoci del caso Higuain: il giocatore non ha fretta di rinnovare il contratto (clausola da 94 milioni di euro), in scadenza nel 2018. E c'è chi ipotizza che l'addio sia alle porte. Già a giugno: Psg e Chelsea non mollano e sognano il Pipita.