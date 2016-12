De Laurentiis: "Sarri ha bisogno di tempo, i tifosi stiano uniti"

Il patron attende con ansia il big match di domani sera: "Ci teniamo a far bene e sono contento che i tifosi abbiano risposto in massa nonostante le sole 48 ore per la vendita dei biglietti, mi scuso per i disagi che ci sono stati ma sono cose che in Italia purtroppo capitano. Le ultime gare mi fanno capire che siamo sulla buona strada anche se serve tempo perchè abbiamo cambiato molti giocatori in estate". Fiducia dunque a Sarri: "E' un professore, deve capire se la squadra lo segue e del resto il campionato non dura 10 giornate. Vedremo chi merita la sufficienza e chi no e sulla base di ciò opereremo sul mercato se sarà il caso. Se dovessimo aver sbagliato, i tifosi se la prendano con me e non con il tecnico".