De Laurentiis: "Napoli-San Lorenzo in onore di Papa Francesco"

19:58 - "Napoli-San Lorenzo allo stadio San Paolo e calcio d'inizio di Papa Bergoglio". Questa è l'ultima idea del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, commentando al visita del Pontefice a Napoli: "La visita del Papa è stato un evento straordinario, un'emozione palpabile - ha twittato - non solo simbolica. Organizzeremo un match in suo onore, spero possa essere presente anche lui vista la sua grande passione per il calcio".

"Questa giornata la ricorderemo per tutta la vita - ha continuato De Laurentiis -. Un Papa a contatto con la gente comune, con chi vive disagi sociali e per far sentire a loro la vicinanza della Chiesa. Mai come oggi Napoli si è sentita vicina a un Papa". Poi l'idea: "Presto organizzeremo un'amichevole Napoli-San Lorenzo proprio per Papa Bergoglio, grande appassionato di calcio. La speranza è che possa venire allo stadio e chissà, dare il calcio di inizio".