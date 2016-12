11 ottobre 2015 De Laurentiis: "Napoli cosciente della sua forza, Sarri blindato per cinque anni" Il presidente azzurro sui temi del campionato e della sua squadra

Il Napoli c'è. Ne è convinto il presidente Aurelio De Laurentiis in un'intervista a Radio Radio: "La squadra sa qual è la sua forza, io ci ho creduto anche quando i tifosi non lo facevano. La nostra professionalità è invariata, abbiamo rinforzato la squadra e ora abbiamo davanti un campionato intrigante". Sul futuro di Sarri: "Il contratto lo blinda per cinque anni, ma le opzioni danno una possibilità di interrompere il rapporto".

L'obiettivo è quello di far bene nonostante una concorrenza agguerrita: "La serie A sarà interessante fino alla fine. Il Milan si risveglierà, l'Inter è molto forte così come lo sono la Roma e la Fiorentina". E secondo De Laurentiis è un Napoli competitivo, uscito rafforzato dal mercato: "I tifosi vogliono i nomi, quelli che si pagano, ma non possiamo star dietro ai prezzi che fanno gli altri: Cairo aveva sparato un prezzo per Maksimovic e poi lo ha cambiato. Alla fine Maksimovic si è fatto male...Ho provato a prendere anche Sabatini, ma era già impegnato con la Roma. Siamo convinti di aver rinforzato difesa e centrocampo e dormiamo tranquilli".